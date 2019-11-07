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Территорию возле станции метро «Авиамоторная» планируется благоустроить 

Вечерняя Москва + ещё 2 6 часов назад
Территорию у «Авиамоторной» благоустроят
Фото: Вечерняя Москва
В ближайшее время территория возле станции метро «Авиамоторная» будет благоустроена. Проект уже согласован, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Работы будут проводиться рядом с пересечением шоссе Энтузиастов с улицей Авиамоторная и проездом Энтузиастов. Планируется заменить дорожное покрытие, организовать остановки общественного транспорта и установить новые светофорные объекты. Также здесь появится видеокамера высокого разрешения, будут благоустроены тротуары и площади.
Запланировано и озеленение территории, приводит агентство городских новостей «Москва» слова председателя комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Валерия Леонова.
Ранее сообщалось, что согласовано строительство путепровода для транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево».
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Теги:
Новости Москвы , Валерий Леонов , АГН "Москва"
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