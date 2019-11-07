Территорию у «Авиамоторной» благоустроят

Территорию возле станции метро «Авиамоторная» планируется благоустроить

В ближайшее время территория возле станции метро «Авиамоторная» будет благоустроена. Проект уже согласован, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Работы будут проводиться рядом с пересечением шоссе Энтузиастов с улицей Авиамоторная и проездом Энтузиастов. Планируется заменить дорожное покрытие, организовать остановки общественного транспорта и установить новые светофорные объекты. Также здесь появится видеокамера высокого разрешения, будут благоустроены тротуары и площади.

Запланировано и озеленение территории, приводит агентство городских новостей «Москва» слова председателя комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Валерия Леонова

Ранее сообщалось, что согласовано строительство путепровода для транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево».