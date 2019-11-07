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Москвичи решат, нужно ли ускорить переход на электробусы 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Москвичи решат судьбу электробусов
Фото: РИА Новости
Проект "Активный гражданин" даст жителям столицы возможность решить, насколько активно следует заменять дизельные автобусы электробусами, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное электробусам. Пользователям предлагается ответить на два вопроса, важных для развития этого вида транспорта в Москве", — говорится в сообщении.
Отвечая на первый вопросы, москвичам нужно будет выразить свое мнение по поводу замены дизельных автобусов на электробусы. Затем они решат, нужно ли ускорить этот процесс "или 10 лет — это оптимальный срок".
Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с полезной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств. За исправность техники отвечают поставщики-производители. Это российские компании КамАЗ и ГАЗ.
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Теги:
Новости Москвы , Камаз
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