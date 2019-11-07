Москвичи решат судьбу электробусов

Москвичи решат, нужно ли ускорить переход на электробусы

Проект "Активный гражданин" даст жителям столицы возможность решить, насколько активно следует заменять дизельные автобусы электробусами, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное электробусам. Пользователям предлагается ответить на два вопроса, важных для развития этого вида транспорта в Москве", — говорится в сообщении.

Отвечая на первый вопросы, москвичам нужно будет выразить свое мнение по поводу замены дизельных автобусов на электробусы. Затем они решат, нужно ли ускорить этот процесс "или 10 лет — это оптимальный срок".