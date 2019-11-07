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Вертолетная площадка появится на Карамышевской набережной 

Москва меняется + ещё 6 4 часа назад
Вертолетная площадка появится на Карамышевской набережной
Фото: Москва меняется
Вертолетную площадку обустроят на Карамышевской набережной. На нее смогут приземляться санитарные вертолеты. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, будут отремонтированы причалы «Верхние Мневники» и «Домостроительный комбинат», благодаря чему набережная сможет принимать пассажирские суда.
Также возле Карамышевского моста будет построен 200-метровый велопешеходный тоннель и вертолетная площадка для санитарных вертолетов. Благоустройство набережной затронет всю прибрежную полосу на участке от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда площадью 56,3 гектаров.
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