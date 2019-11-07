Вертолетная площадка появится на Карамышевской набережной

Вертолетную площадку обустроят на Карамышевской набережной. На нее смогут приземляться санитарные вертолеты. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, будут отремонтированы причалы «Верхние Мневники» и «Домостроительный комбинат», благодаря чему набережная сможет принимать пассажирские суда.

Также возле Карамышевского моста будет построен 200-метровый велопешеходный тоннель и вертолетная площадка для санитарных вертолетов. Благоустройство набережной затронет всю прибрежную полосу на участке от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда площадью 56,3 гектаров.