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Ряд улиц в центре Москвы перекроют седьмого ноября 

РИА Новости 2 часа назад
Центр Москвы перекроют
Фото: Р-Спорт
Ряд улиц в центре Москвы перекроют в четверг из-за торжественного марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Отмечается, что 7 ноября с 6.00 до 13.00 для движения транспорта будет перекрыт участок Ильинки от Новой площади до Красной площади, также улица Варварка от Старой площади до Красной площади и площадь Васильевский спуск.
Кроме того, ограничения движения будут действовать с 8.00 до 12.00 на участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской улицы.
Помимо этого, движение транспорта будет ограничено на участке улицы Петровка от Театральной площади, дом 1 до Театрального проезда с 11.00 до 14.30.
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