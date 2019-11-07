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Власти Москвы разъяснили работу системы распознавания лиц 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Власти Москвы рассказали о системе видеонаблюдения
Фото: РИА Новости
Московская система видеонаблюдения и распознавания лиц, которая используется для обеспечения безопасности, не хранит данных о гражданах, а передает только математический слепок изображения правоохранительным органам. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.
Ранее общественники неоднократно поднимали вопрос о рисках нарушения закона о персональных данных городской системой видеораспознавания лиц.
"Камеры городского видеонаблюдения не содержат и не анализируют персональные данные горожан. Система видеоаналитики не знает, является ли тот или иной человек правонарушителем. Она не считывает лицо человека: она формирует для каждого изображения набор цифр, который сравнивается с наборами цифр из базы правоохранительных органов. Превратить его обратно в фотографию невозможно. Если два набора цифр совпадают, срабатывает оповещение, и правоохранители знают, в каком месте может быть правонарушитель. Личность человека устанавливают уже правоохранители, это их функция оперативно-розыскной деятельности (ОРД)", — отметил собеседник агентства.
В свою очередь председатель Мосгордумы, кандидат юридических наук Алексей Шапошников пояснил ТАСС, что "городские программы реализуются с учетом действующего федерального законодательства, и программа "Умный город", в рамках которой функционирует столичная система видеонаблюдения, не является исключением".
"Федеральный закон "О персональных данных" содержит положение, которое предусматривает обработку биометрических персональных данных только при наличии письменного согласия, но данная норма содержит и исключения: письменное согласие гражданина не требуется в связи с осуществлением правосудия, проведением обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также в целях обеспечения обороны, безопасности, противодействия терроризму и др. Городская система распознавания лиц направлена исключительно на обеспечение безопасности людей, так что ничьи права в данном случае не нарушаются", — подчеркнул он.
Ранее в пресс-службе столичного ДИТ пояснили, что единый центр хранения данных не ведет реестр персональной информации о гражданине, чье изображение было зафиксировано камерой видеофиксации на улице. При этом в ведомстве напомнили, что использование системы видеоаналитики необходимо для обеспечения безопасности граждан — камеры видеонаблюдения в столице используются в расследовании порядка 70% правонарушений.
Кроме того, замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов сообщил, что в городе работает более 170 тыс. камер видеонаблюдения, при этом система видеоаналитики позволяет использовать распознавание лиц для определенных целей, самая главная из которых — безопасность. Сервис позволяет раскрывать более 5 тыс. правонарушений ежегодно. По его словам, распознавание лиц применяется в столице исключительно правоохранителями при ОРД.
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Теги:
Новости Москвы , Евгений Козлов , Алексей Шапошников , Мосгордума , Правительство Москвы , МВД , ИТАР-ТАСС
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