Две станции московского метро отметили день рождения

Станции метро «Теплый Стан» и «Коньково» отметили день рождения

Вчера, 6 ноября, станции «Теплый Стан» и «Коньково» Калужско-Рижской линии метро отпраздновали свое 32-летие.

Обе станции в составе участка «Беляево» — «Тёплый Стан» открыли ровно 32 года назад 6 ноября 1987 года к 70-летнему юбилею Октябрьской революции. После ввода участка в эксплуатацию в столичной подземке стало 134 станции.

Авторы проектов — Н. И. Шумаков, Г. С. Мун и Н. В. Шурыгина.

«Коньково» — односводчатая станция мелкого заложения (глубина — 8 м) из монолитного железобетона.

Интересный факт: изначально станцию планировалось назвать «Зоопарк» в связи с планами перенести столичный зоосад, но этого не случилось, поэтому перед самым запуском было решено сменить название на «Коньково».

«Тёплый Стан» — колонная станция мелкого заложения (глубина — 8 м) с тремя пролётами. С момента открытия и до продления линии в сторону станции «Новоясеневская» в 1990 году станция была конечной. Поезда оборачивались по перекрёстному съезду. Это одна из самых загруженных станций не только на линии, но и в Москве.