В столице стартовал бизнес-акселератор сферы услуг

Бизнес-акселератор сферы услуг стартовал в Москве

Проект организован столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития по просьбе представителей бизнеса.

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