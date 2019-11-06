Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнес-акселератор сферы услуг стартовал в Москве 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
В столице стартовал бизнес-акселератор сферы услуг
Фото: РИА Новости
Бизнес-акселератор для предприятий в сферах туризма, общественного питания, дошкольного образования и бьюти-индустрии запустили в столице. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Для нас, для города, важна обратная связь, чтобы расставлять свои приоритеты по поддержке бизнеса, и акселератор дает эту обратную связь — как от ведущих игроков рынка, так и от тех, кто еще только заходит в бизнес", — отметил заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Уточняется, что бесплатные занятия для обучения начинающих предпринимателей, а также для развития действующего бизнеса в сфере услуг будут проходить в течение шести недель в Фонде развития интернет-инициатив.
Проект организован столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития по просьбе представителей бизнеса.
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
ТАСС: последние новости
"Ведомости": С запуском МЦД "Аэроэкспрессы" в Шереметьево начнут отправляться из Одинцово "Ведомости": С запуском МЦД "Аэроэкспрессы" в Шереметьево начнут отправляться из Одинцово Более 1,1 тыс человек зарегистрировались на публичные слушания проекта столичного бюджета Более 1,1 тыс человек зарегистрировались на публичные слушания проекта столичного бюджета Почти 1 млн человек посетили столичные библиотеки с начала этого года Почти 1 млн человек посетили столичные библиотеки с начала этого года
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы , Фонд развития интернет-инициатив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле о грузовике с 39 трупами снова появилась Россия
В деле о грузовике с 39 трупами снова появилась Россия 10
ЧП в Шереметьево: Boeing не долетел до пункта назначения
ЧП в Шереметьево: Boeing не долетел до пункта назначения 15
Америка нашла китайскую замену СССР
Америка нашла китайскую замену СССР 11
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Российский патруль забросали камнями в Сирии 541
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой 86
Видео
«Ядерный шантаж»: Иран напугал США
01:08
«Ядерный шантаж»: Иран напугал США
В мире Армия
Денег нет: Почему Сербия отказалась от С-400
02:49
Денег нет: Почему Сербия отказалась от С-400
В мире Армия
ЧП в Шереметьево: Boeing не долетел до пункта назначения
00:39
ЧП в Шереметьево: Boeing не долетел до пункта назначения
Происшествия
В деле о грузовике с 39 трупами снова появилась Россия
03:30
В деле о грузовике с 39 трупами снова появилась Россия
Происшествия Криминал
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
06:06
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
Шоу-бизнес
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение