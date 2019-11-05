В Москве помогут бизнесу

Столичные власти помогают бизнесу развиваться

5 ноября в столице стартовал бизнес-акселератор для предпринимателей, работающих в сфере услуг.

Он организован Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы

Принять участие в бесплатном образовательном мероприятии могут владельцы бизнеса в сферах туризма, общепита, дошкольного образования и бьюти-индустрии. Для этого они должны были отправить заявку.

— В процессе обучения участники акселератора развивают компетенции, необходимые для масштабирования бизнеса, после чего смогут увеличить количество точек оказания услуг, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, в этой программе сохранены все преимущества, которые есть у других образовательных проектов департамента. В частности, бесплатное обучение, персональный подход к участнику, возможность презентовать свой продукт на уровне правительства столицы

Между тем заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич отметил, что организовать такой акселератор просили сами предприниматели.

— Формат акселерации интересен тем, кто уже принял решение масштабировать свой бизнес, — сказал он.

Александр Исаевич добавил, что развитие бизнеса, открытие новых точек продаж позволяет создавать новые рабочие места.

— Сегодня в компаниях малого и среднего бизнеса созданы более 2,6 миллиона рабочих мест, а налоговые отчисления от их деятельности в бюджет города по итогам 2018 года составили 23,2 процента — это в 1,6 раза больше, чем налоговые отчисления от крупнейших компаний, — подчеркнул замглавы департамента, пояснив, что город заинтересован в расширении бизнеса и увеличении этих показателей.

Он также напомнил, что столичные власти не только организуют обучение, но предоставляют различные льготы и субсидии для бизнеса. Так, недавно была запущена поддержка франчайзинга.