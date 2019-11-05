Москвичам предложили по-новому платить за парковки

Москвичам предложили платить за частные парковки в приложении

Автомобилисты столицы теперь могут вносить оплату за частные капитальные парковки в специальном мобильном приложении «Парковки Москвы».

К системе подключились владельцы уже 10 парковок. Ведётся активная работа по подключению других популярных паркингов: у парков, торговых центров, гостиниц и спортивных объектов, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В приложении есть возможность оплатить паркинги спортивного комплекса ЦСКА и парка «Зарядье». Ещё восемь подключены в тестовом режиме у торговых центров «Мегаспорт», «Ладья», «Ривьера», «Мегаполис», «Каширский Двор», «М5», а также гостиничных комплексов «Лотте Плаза» и «Ritz-Carlton».

В планах подключить к оплате через приложение частные паркинги по всему городу. Москвичи смогут сами предложить, какие парковки стоит включить в систему, для этого можно направить обращение через Единый транспортный портал.

Ранее News.ru писал, что минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей в России в скором времени могут стать значительно уже. По словам руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского, стандартный размер парковок может быть сокращён на 0,5 метра в ширину и на 0,3 метра в длину.