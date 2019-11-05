Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам предложили платить за частные парковки в приложении 

News.ru 1 час назад
Москвичам предложили по-новому платить за парковки
Фото: РИА Новости
Автомобилисты столицы теперь могут вносить оплату за частные капитальные парковки в специальном мобильном приложении «Парковки Москвы».
К системе подключились владельцы уже 10 парковок. Ведётся активная работа по подключению других популярных паркингов: у парков, торговых центров, гостиниц и спортивных объектов, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
В приложении есть возможность оплатить паркинги спортивного комплекса ЦСКА и парка «Зарядье». Ещё восемь подключены в тестовом режиме у торговых центров «Мегаспорт», «Ладья», «Ривьера», «Мегаполис», «Каширский Двор», «М5», а также гостиничных комплексов «Лотте Плаза» и «Ritz-Carlton».
В планах подключить к оплате через приложение частные паркинги по всему городу. Москвичи смогут сами предложить, какие парковки стоит включить в систему, для этого можно направить обращение через Единый транспортный портал.
Ранее News.ru писал, что минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей в России в скором времени могут стать значительно уже. По словам руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского, стандартный размер парковок может быть сокращён на 0,5 метра в ширину и на 0,3 метра в длину.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
News.ru: последние новости
Будущие станции большого метрокольца в Москве изменили названия Будущие станции большого метрокольца в Москве изменили названия День рождения отмечает первая электрическая линия метро Лондона День рождения отмечает первая электрическая линия метро Лондона На «России 24» рассказали о новых квартирах по 11 квадратных метров На «России 24» рассказали о новых квартирах по 11 квадратных метров
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , ЦСКА , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсона заподозрили в связях с РФ
Джонсона заподозрили в связях с РФ 1
Пока вы не уснули: Россия создала оружие против США
Пока вы не уснули: Россия создала оружие против США 270
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском» 323
Украина закрывает КПП на границе с Крымом
Украина закрывает КПП на границе с Крымом
В Москве предотвратили теракт
В Москве предотвратили теракт
Видео
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Россия создала оружие против американской наглости
02:52
Россия создала оружие против американской наглости
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение