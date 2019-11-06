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Москвичи оценят работу «Жилищника» своего района 

Вечерняя Москва + ещё 3 3 часа назад
Москвичи оценят работу «Жилищника» своего района
Фото: РИА Новости
В проекте «Активный гражданин» появилось голосование, в котором можно оценить работу государственного бюджетного учреждения «Жилищник», сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Участникам голосования предстоит ответить на вопросы «Какая компания управляет вашим домом?», «Как вы оцениваете текущее содержание вашего дома?» и «В каком районе вы проживаете?».
Большинство жилых домов столицы находится в ведении ГБУ «Жилищник». Оно позволило повысить качество обслуживания многоэтажных домов. ГБУ «Жилищник» финансируется за счет платы владельцев и нанимателей за жилищные услуги, а также субсидиями из городского бюджета.
Проект «Активный гражданин» позволяет реализовывать пожелания москвичей с 2014 года.
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