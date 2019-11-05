Москвичи внесли предложения в проект бюджета

Москвичи внесли свои предложения в проект бюджета

Во вторник, 5 ноября, Общественная палата Москвы провела публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021— 2022 годов. Обсудить важнейший для жизни города финансовый документ собрались более тысячи москвичей.

— Для участия в мероприятии зарегистрировались более 1100 человек, — уточнил председатель Общественной палаты города Москвы Константин Ремчуков. — К участию в общественных слушаниях приглашены жители города, члены Общественной палаты Москвы, представители органов государственной власти столицы и местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций — в целом все заинтересованные лица.

Городской бюджет обсуждается в разных форматах уже на протяжении месяца, с тех пор как его в середине октября внес на рассмотрение в Московскую городскую думу мэр столицы Сергей Собянин

30 октября законопроект был принят депутатами Мосгордумы в первом чтении. Тем не менее работа над проектом будущего бюджета продолжается: это и поправки, и еще несколько чтений в городском парламенте.

Задать свои вопросы и оставить пожелания смогли вчера и москвичи. Вопросы горожан заняли львиную долю слушаний. Их было ожидаемо много, поскольку тем, волнующих горожан, также хватает: реновация, здравоохранение, строительство и благоустройство, окружающая среда и экология.

— Несмотря на то, что я многодетная мама, все-таки нашла время и специально приехала на публичные слушания, — рассказала жительница района Северный Мария Лабушевская. — Мы совсем недавно переехали в этот район. Он нам очень нравится, но хотелось бы, чтобы рядом с домом был детский сад. Для нас это очень важно. Поэтому я приехала сюда и внесла предложение о строительстве детсада. Так что, надеюсь, папа не зря на целый день один остался с малышами.

Кстати, внести предложение в рамках проекта будущего бюджета можно было тут же — для этого в холле были установлены специальные урны. Волонтеры, работавшие на слушаниях, готовы были в любую секунду прийти на помощь. Воспользоваться своим законным правом внести свою лепту мог каждый участник слушаний.

— Если есть любая возможность высказаться, надо ею пользоваться. Свой вопрос я задал, предложение оставил. Надеюсь, власти нашего любимого города нас услышат, ведь для этого мы сегодня и пришли сюда, — сказал один из участников слушаний, москвич Дмитрий Ефимов.

Напомнил об этом и заместитель председателя Московской городской думы, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов

— По итогам проведения сегодняшних публичных слушаний предложения и замечания, поступившие от столичных жителей, будут оформлены в протоколе, который направят в органы исполнительной власти и Московскую городскую думу, где они будут внимательнейшим образом рассмотрены, — заключил Степан Орлов.

Эти предложения столичные парламентарии обязательно рассмотрят и постараются учесть при работе над поправками в проект бюджета ко второму чтению.

По мнению председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елены Николаевой , на общественные слушания пришло очень много горожан.

— Такое внимание к теме показывает, насколько серьезно горожане настроены на обсуждение жизни города, перспектив его развития, — подчеркнула Елена Николаева. — Работа над бюджетом продолжается. Надеюсь, что все совпадет — и наши поправки, и предложения горожан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Зяббарова, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы:

— Социальная составляющая в бюджете Москвы, более 50 процентов, реальна на протяжении последних лет. В этом году социальная составляющая усилена, поэтому относительный показатель возрос — с 50 до 53 процентов. Мы всегда говорили о том, что социальная составляющая реальная, это можно посмотреть путем суммирования финансового обеспечения социально ориентированных государственных программ.

Кроме того, одним из приоритетов развития города остается развитие транспортной системы. Планируется, что к 2023 году в шаговой доступности от станций метрополитена будут проживать 90 процентов москвичей.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы:

— Для учета предложений и замечаний москвичей по проекту бюджета столицы на трехлетний период, принятого в первом чтении, Общественная палата Москвы проводит публичные слушания. Это делается в соответствии с федеральным законодательством. Отмечу, что перед принятием проекта бюджета в первом чтении документ прошел широкое обсуждение в Мосгордуме. По итогам проведения публичных слушаний, организованных Общественной палатой, предложения и замечания, поступившие от жителей нашего мегаполиса, будут оформлены в протоколе, который направят в органы исполнительной власти и столичный парламент.