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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в семь баллов 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Пробки в Москве достигли семи баллов
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), на западе (в районах Крылатское, Можайский, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районе Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Люблино, Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Ивановское, Восточное Измайлово) и на северо-востоке (в районе Лосиноостровский).
На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на севере (в районе Дмитровский и Ховрино), на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево), на юге (в районах Бирюлево Западное и Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районе Капотня и Люблино), на востоке (в районе Гольяново), на северо-востоке (в районах Лосиноостровский и Бибирево).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Мичуринском, Ленинском, Октябрьском, Волгоградском, Рязанском проспектах, на проспекте Маршала Жукова, проспекте Андропова, проспекте Вернадского, проспекте Мира, на ул. Липецкая, Профсоюзная, Люблинская.
Движение на Третьем транспортном кольце преимущественно затруднено, Садовом — затруднено.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Большом и Малом Каменных, Малом и Большом Москворецких мостах, на Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической, Котельнической, Садовнической, Овчинниковской, Кадашевской набережных, на ул. Балчуг, Знаменка, Ильинка, Варварка, Большая Лубянка, Тверская, Большая Никитская, Новый Арбат, Пречистенка, на Новой площади, а также в Театральном, Лубянском проездах.
Согласно данным сервиса, загруженность столичных дорог в 20:00 снизится до пяти баллов, а в 21:00 — до трех.
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