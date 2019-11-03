Мост Богдана Хмельницкого ждет капремонт

Пешеходный мост Богдана Хмельницкого ждет капитальный ремонт

Пешеходный мост Богдана Хмельницкого, который соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные, ждет капитальный ремонт — сообщает официальный сайт мэра Москвы

«Район проведения работ — один из самых многолюдных в Москве, в сутки здесь проходит около 200 тысяч человек. Вблизи Киевского вокзала находятся три станции метрополитена, многочисленные офисы, магазины и социальные учреждения», — рассказал председатель ведомства Валерий Леонов.

Москомэкспертиза уже согласовала необходимую проектную документацию. Рабочие установят эскалаторы, приведут в порядок облицовку парапетов и опор моста, обновят инженерные и слаботочные системы, а также установят новые стеклопакеты. Кроме того, перечень работ включает ремонт диспетчерского пункта и других служебных помещений. Мост также оснастят двумя лифтами для маломобильных горожан. В лифтах установят камеры видеонаблюдения и цифровые видеорегистраторы.

Сообщается, что пешеходное движение по мосту во время ремонтных работ перекрываться не будет.