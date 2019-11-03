Новый маршрут появился на портале «Узнай Москву»

Маршрут, посвященный Смутному времени, появился на портале «Узнай Москву». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Экскурсию разработали специально ко Дню народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Для того чтобы найти описание маршрута, на портале «Узнай Москву» нужно выбрать вкладку «Маршруты», а затем из списка — прогулку «Москва в Смутное время».

Маршрут протяженностью 6 километров включает в себя девять пунктов. Все они обозначены на интерактивной карте. Нажав на одну из девяти точек, можно найти информацию о том или ином месте, связанном со Смутным временем. Прогулка займет чуть более часа.