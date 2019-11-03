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Новый маршрут появился на портале «Узнай Москву» 

Москва меняется + ещё 2 5 часов назад
Новый маршрут появился на портале «Узнай Москву»
Фото: Москва меняется
Маршрут, посвященный Смутному времени, появился на портале «Узнай Москву». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Экскурсию разработали специально ко Дню народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Для того чтобы найти описание маршрута, на портале «Узнай Москву» нужно выбрать вкладку «Маршруты», а затем из списка — прогулку «Москва в Смутное время».
Маршрут протяженностью 6 километров включает в себя девять пунктов. Все они обозначены на интерактивной карте. Нажав на одну из девяти точек, можно найти информацию о том или ином месте, связанном со Смутным временем. Прогулка займет чуть более часа.
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Теги:
Новости Москвы
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