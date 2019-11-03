Десять павильонов ВДНХ будут открыты в Ночь искусств

В ночь с 3 на 4 ноября музейно-выставочные комплексы на ВДНХ можно будет посетить бесплатно. Десять павильонов выставки примут участие во всероссийской акции «Ночь искусств».

Как сообщается на сайте мэра Москвы, ночных посетителей будут ждать в Центре славянской письменности «Слово», в павильонах «Земледелие», «Советская печать» и «Транспорт». В павильоне «Рабочий и колхозница» будет представлена коллекция архивных фотографий ВДНХ, а также шедевры изобразительного искусства из коллекции Ульяновского художественного музея. Ночью можно будет посетить музей ВДНХ, который расположен в правом крыле арки главного входа, и Музей Рерихов в павильоне № 13. Там гостей ждут не только экскурсии, но и концерт скрипичной музыки, лекции и кинопоказы.

Музейно-выставочные павильоны будут открыты до 24:00 3 ноября. Для участия в акции нужно предварительно зарегистрироваться на сайте ВДНХ.

Как писал News.ru, в рамках акции «Ночь искусств» горожан и гостей столицы ожидает обширная культурная программа. В частности, все желающие смогут посетить музыкальный концерт на подводной лодке Б-396 в парке «Северное Тушино». Представление начнётся в 18:00. Для гостей «Ночи искусств» выступят ученики детской музыкальной школы имени Голованова. Они под аккомпанемент аккордеона, гитары, флейты, кларнета и других музыкальных инструментов исполнят известные песни, среди которых «Сиреневый туман», «Смуглянка» и не только.