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В Москве пройдёт VI Российско-итальянский кинофестиваль 

RT на русском 2 часа назад
В Москве пройдёт VI Российско-итальянский кинофестиваль
Фото: Официальный сайт кинофестиваля
В Москве с 12 по 24 ноября в шестой раз пройдёт Российско-итальянский кинофестиваль RIFF.
Как сообщают «Известия», в программе этого года представлено более двадцати картин, в том числе «Предатель» Марко Беллоккьо, «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека, а также продюсерский проект Мартина Скорсезе — фильм «Чамбра».
Фильмом открытия смотра станет комедия Массимилиано Бруно «Однажды в Риме» с Эдоардо Лео и Марко Джаллини в главных ролях.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Москве пройдёт Большой фестиваль мультфильмов.
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Теги:
Новости Москвы , Эдоардо Лео , Марко Беллоккьо , Мартин Скорсезе , Массимилиано Бруно
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