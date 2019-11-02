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Несколько улиц в центре Москвы перекроют 7 ноября из-за шествия КПРФ 

BFM.RU + ещё 5 3 часа назад
Несколько улиц в центре Москвы перекроют 7 ноября
Фото: РИА Новости
В связи с проведением шествия и митинга КПРФ в честь 102-й годовщины Октябрьской революции 7 ноября несколько улиц в центре Москвы будут закрыты для движения транспорта. Об этом сообщили «Интерфаксу» в ЦОДД.
Так, с 13:00 и до окончания прохождения колонны для движения будут недоступны Страстной бульвар от Большой Дмитровки до пересечения с Петровкой, а также Петровка от пересечения со Страстным бульваром до Театрального проезда.
На этих же участках улиц с полуночи будет запрещена парковка.
Кроме того, с 16:45 до 17:00 будет закрыт участок Театрального проезда на пересечении с Петровкой.
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Теги:
Новости Москвы , Митинги в Москве , КПРФ
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