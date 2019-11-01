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На северо-востоке Москвы маршруты автобусов №76 и №803 изменятся 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Маршруты автобусов №76 и №803 изменятся
Фото: Управа района Лианозово
Как сообщили в ГУП «Мосгортранс», в районе станции метро «ВДНХ» изменилась схема движения двух автобусов. Речь идет о маршрутах № 76 и 803.
— После 1-й Останкинской улицы автобусы поедут через Продольный проезд к северному вестибюлю метро «ВДНХ» (выход № 1), — говорится в сообщении.
Первая остановка в сторону Ботанической улицы будет «ВДНХ (южн.)». Далее автобусы поедут аналогично маршрутам № т13 и 15 — к северному вестибюлю метро «ВДНХ» (выход № 1) и по проспекту Мира к южному вестибюлю (выход № 4), далее своим маршрутом по 1-й Останкинской улице.
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