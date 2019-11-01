На северо-востоке Москвы маршруты автобусов №76 и №803 изменятся

Как сообщили в ГУП «Мосгортранс», в районе станции метро «ВДНХ» изменилась схема движения двух автобусов. Речь идет о маршрутах № 76 и 803.

— После 1-й Останкинской улицы автобусы поедут через Продольный проезд к северному вестибюлю метро «ВДНХ» (выход № 1), — говорится в сообщении.

Первая остановка в сторону Ботанической улицы будет «ВДНХ (южн.)». Далее автобусы поедут аналогично маршрутам № т13 и 15 — к северному вестибюлю метро «ВДНХ» (выход № 1) и по проспекту Мира к южному вестибюлю (выход № 4), далее своим маршрутом по 1-й Останкинской улице.