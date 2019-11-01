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Московские отделы ЗАГС стали работать без перерыва на обед 

Вечерняя Москва + ещё 5 51 минуту назад
Московские отделы ЗАГС стали работать без перерыва на обед
Фото: Элина Масимова, "Вечерняя Москва"
В столице отделы ЗАГС перешли на новый график работы, по которому регистрация брака будет осуществляться без перерыва на обед. Изменения вступили в силу с 1 ноября 2019 года, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Если ранее желанию молодых обвенчаться мог помешать обеденный перерыв с 14:00 до 15:00, то в настоящее время услуги будут предоставляться беспрерывно с 09:00 до 18:00.
— Мы делаем наши отделы ЗАГС более комфортными для граждан. Заявители могут получить нужный им документ во время своего рабочего перерыва, чтобы не дожидаться выходных, — отметила начальник Управления записи актов гражданского состояния Москвы Елена Ефремова.
Напомним, что большинство отделов ЗАГС Москвы работают со вторника по субботу, отдыхая в первый и последний рабочие дни недели. Однако с июля подать заявление можно в любое время во Дворце бракосочетания № 3.
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Теги:
Новости Москвы , Елена Ефремова
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