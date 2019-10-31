Москвичи обсудят проект столичного бюджета

Москвичи 5 ноября обсудят проект столичного бюджета на 2020-2022 годы

Публичные слушания по проекту закона столицы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" пройдут 5 ноября 2019 года в Цифровом деловом пространстве на Покровке, мнения москвичей могут быть учтены при втором чтении законопроекта в Мосгордуме . Об этом сообщили в четверг ТАСС в Общественной палате (ОП) Москвы.

"5 ноября Общественная палата города Москвы проводит публичные слушания по проекту бюджета города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Слушания состоятся в доме №47 на Покровке — Цифровом деловом пространстве. Регистрация на публичные слушания будет открыта на сайте budget.opmoscow.ru 4 ноября с 09:00", — сказал собеседник агентства.

Также он пояснил, что публичные слушания проводятся в формате собрания граждан, с участием представителей общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций, представляющих различные группы населения, права и законные интересы которых затрагиваются. Кроме того, в публичных слушаниях могут принимать участие представители органов государственной власти Москвы и других органов и организаций, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований. Участники публичных слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания по проекту бюджета столицы.

"Участники публичных слушаний вправе вносить замечания и предложения по проекту бюджета посредством устных рекомендаций, заявлений и замечаний в ходе проведения собрания граждан на этапе выступлений, а также посредством письменных предложений, заявлений и замечаний и направленных, в том числе, по электронной почте организатору публичных слушаний [на электронную почту: info@opmoscow.ru] до 18:00 мск 6 ноября", — добавили в Общественной палате.

Учет мнения москвичей

Как пояснил ТАСС в четверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников , публичные слушания, в соответствии с требованиями федерального закона, проводятся ежегодно и организуются столичной Общественной палатой.

"Абсолютно логично, что Общественная палата проводит публичные слушания после принятия бюджета в первом чтении, когда определены его основные параметры. После проведения публичных слушаний палата оформит протокол, в который войдут предложения и замечания от москвичей. Затем эти рекомендации отправляются в органы государственной власти, исполнительные органы и Московскую городскую думу. Депутаты Мосгордумы при формировании пакета поправок к рассмотрению проекта бюджета во втором чтении могут учесть мнения москвичей и членов Общественной палаты", — сказал спикер Мосгордумы.

Шапошников подчеркнул, что так как ОП Москвы является инструментом общественного контроля, в соответствии с федеральным законом 212-ФЗ, то Общественная палата также выражает предложения по проекту бюджету посредством заключения, которое сделано на основании независимой экспертизы. По его словам, данное заключение может быть учтено в Мосгордуме вместе с протоколом публичных слушаний.