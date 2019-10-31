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Москвичи полюбили селиться у кладбищ 

Lenta.ru 24 минуты назад
Москвичи полюбили селиться у кладбищ
Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»
Не менее восьми процентов всех сделок с первичным жильем в российской столице приходится на проекты, расположенные в непосредственной близости от кладбищ — примыкают к ним, либо отделены от зоны захоронений только проезжей частью. Об этом говорится в материалах аналитиков Urbanus (есть в распоряжении редакции).
По статистике компании, в столице насчитывается девять новостроек с подобными особенностями расположения. В этих жилых комплексах распродано около 4,7 тысячи квартир и апартаментов. Стоимость квадратного метра в этих ЖК находится в пределах от 109,3 до 227,5 тысячи рублей.
Еще около 40 новостроек базируются в пределах километровой зоны от столичных кладбищ, отмечают в компании. Стоимость квадратного метра в этих ЖК варьируется от 100,6 до 713,3 тысячи рублей.
Аналитики Urbanus отмечают, что близость к местам захоронений не отталкивает покупателей жилья в столице.
«Гораздо большее беспокойство у покупателей в этом плане вызывают промышленные предприятия, автострады и железнодорожные пути, ТЭЦ, очистные сооружения», — отмечается в материалах исследования.
В компании добавляют, что соседство ЖК с кладбищем порой рассматривается покупателями в качестве плюса проекта.
«Фактически, кладбища — это тихие зеленые зоны. Многие из них представляют незаурядную историческую и культурную ценность. Иногда там можно познакомиться с представителями любопытных субкультур», — перечисляют аналитики.
Ранее аналитики ГК «ФСК» провели собственное исследование основных негативных факторов, влияющих на решение о покупке столичных новостроек. Самым худшим для жилого комплекса, по их статистике, оказалось соседство со свалкой — об этом заявили 72 процента участников исследования. Купить квартиру рядом с действующим производством оказались не готовы 47 процентов опрошенных, рядом с кладбищем — 38 процентов респондентов.
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