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Поезда по Московскому центральному кольцу двигаются с увеличенными интервалами 

ТАСС 1 час назад
На МЦК увеличено движение поездов
Фото: РИА Новости
Движение поездов против часовой стрелки по Московскому центральному кольцу (МЦК) осуществляется с увеличенным интервалом по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской железной дороги.
"По техническим причинам увеличен интервал движения поездов против часовой стрелки в юго-восточной части МЦК. Для стабилизации интервала железнодорожники выдали на линию резервный состав и готовят выпустить второй", — сказал собеседник агентства.
По его словам, интервал движения поездов по часовой стрелке МЦК соответствует норме.
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Теги:
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