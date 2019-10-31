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Движение в центре столицы ограничат из-за инженерных работ 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Движение в центре столицы ограничат из-за ремонта
Фото: mos.ru
Движение транспорта в двух переулках в Москве ограничат до конца осени. Причиной является ремонт инженерных коммуникаций, заявили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
— Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных коммуникаций в Костянском пер. действуют с 28 октября по 30 ноября круглосуточно на участке Селиверстов пер. от д. 5 по Малому Головину пер. до пересечения с Костянским пер., а также с 1 ноября по 30 ноября круглосуточно на участке: Малый Головин пер. от д. 5 до пересечения с Костянским пер., — отметили в ведомстве.
Так, движение по одной из полос будет недоступно. Парковку также запретят, передает агентство городских новостей «Москва».
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Теги:
Новости Москвы , АГН "Москва"
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