Движение в центре столицы ограничат из-за ремонта

Движение в центре столицы ограничат из-за инженерных работ

Движение транспорта в двух переулках в Москве ограничат до конца осени. Причиной является ремонт инженерных коммуникаций, заявили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

— Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных коммуникаций в Костянском пер. действуют с 28 октября по 30 ноября круглосуточно на участке Селиверстов пер. от д. 5 по Малому Головину пер. до пересечения с Костянским пер., а также с 1 ноября по 30 ноября круглосуточно на участке: Малый Головин пер. от д. 5 до пересечения с Костянским пер., — отметили в ведомстве.

Так, движение по одной из полос будет недоступно. Парковку также запретят, передает агентство городских новостей «Москва».