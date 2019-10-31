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Рядом с ТПУ «Рязанская» построят ландшафтный парк 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Рядом с ТПУ «Рязанская» построят ландшафтный парк
Фото: © «Мосинжпроект»
Между транспортно-пересадочным узлом «Рязанская» и жилой зоной построят ландшафтный парк, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного архитектора столицы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.
Он отметил, что парк станет буферной зоной.
«Одним из основных ландшафтных элементов, применяемых в проекте, будет цветник переменной высоты, где высадят многолетники и густой кустарник», — заявил Кузнецов.
На территории парка установят навес-светильник, под которым можно укрыться от дождя и снега. Также предусмотрена ландшафтная подсветка растений.
ТПУ «Рязанская» будет расположена на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями Московского центрального кольца, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга поручили начать проектирование второй линии метро.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Кузнецов
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