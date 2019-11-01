В Москве ограничат движение 4 ноября

Движение на северо-западе Москвы ограничат в связи с празднованием Дня народного единства

Движение по двум улицам на северо-западе Москвы ограничат в связи с проведением демонстрации и митинга в честь Дня народного единства.

"В связи с проведением общественно-политических мероприятий 4 ноября будет ограничено движение транспорта с 11:00 до 19:00 по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского", — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Также из-за шествия ограничат проезд в районе станции метро "Братиславская". Ограничение будет действовать с 11:00 до 18:00 от д. 62, к. 3, улицы Перервы до памятника "Солдату Отечества".

В связи с этим столичная ГАИ просит водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки транспортных средств, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.