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Движение на северо-западе Москвы ограничат в связи с празднованием Дня народного единства 

ТАСС + ещё 8 4 часа назад
В Москве ограничат движение 4 ноября
Фото: Р-Спорт
Движение по двум улицам на северо-западе Москвы ограничат в связи с проведением демонстрации и митинга в честь Дня народного единства.
"В связи с проведением общественно-политических мероприятий 4 ноября будет ограничено движение транспорта с 11:00 до 19:00 по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского", — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Также из-за шествия ограничат проезд в районе станции метро "Братиславская". Ограничение будет действовать с 11:00 до 18:00 от д. 62, к. 3, улицы Перервы до памятника "Солдату Отечества".
В связи с этим столичная ГАИ просит водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки транспортных средств, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.
Ранее представители незарегистрированной партии "Третья альтернатива" сообщили ТАСС, что столичные власти согласовали проведение ежегодного шествия националистов "Русский марш" в районе Люблино. Количество участников — до 5 тыс. человек. Комментарием мэрии по этому мероприятию ТАСС не располагает.
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Теги:
Новости Москвы , Новости и события Запада , День народного единства , ГИБДД , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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