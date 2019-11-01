Коммунальные службы перейдут на усиленный режим

Коммунальные службы Москвы перейдут на усиленный режим в ноябрьские праздники

Столичные коммунальные службы будут работать в усиленном режиме в период со 2 по 5 ноября. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

— На всех предприятиях комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — отметил заммэра.

По его словам, были сформированы запасы резервного топлива, усилен контроль за работой электросетевых объектов и соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.