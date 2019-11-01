Коммунальные службы перейдут на усиленный режим

Столичные коммунальные службы будут работать в усиленном режиме в период со 2 по 5 ноября. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— На всех предприятиях комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — отметил заммэра.
По его словам, были сформированы запасы резервного топлива, усилен контроль за работой электросетевых объектов и соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
Кроме того, в оперативной готовности находятся 1429 бригад и 1449 единиц спецтехники. В местах массового пребывания дополнительно будут дежурить сотрудники личного состава департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, столичного управления МЧС, а также добровольцы, передает агентство городских новостей «Москва».