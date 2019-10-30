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Два столичных театра ждет реставрация 

Москва меняется + ещё 3 6 часов назад
Два столичных театра ждет реставрация
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Здания Московского драматического театра имени Александра Пушкина и Московского академического театра имени Владимира Маяковского отреставрируют. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Специалисты уже разрабатывают проектно-сметную документацию для каждого объекта. Средства на проведение работ выделят по условиям Адресной инвестиционной программы столицы.
Руководитель Депстроя Андрей Бочкарев заявил, что реставрацию проведут таким образом, чтобы приспособить здания к современным условиям, но при этом сохранить исторический облик. Кроме того, обновленные помещения должны отвечать требованиям театральных артистов и гарантировать удобство зрителей.
Уже известно, что сцены и зрительные залы обоих театров оснастят новым осветительным и звуковым оборудованием. Кроме того, планируется внедрить систему видеоотражения и обновить инженерные коммуникации.
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Теги:
Новости Москвы , Андрей Бочкарев
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