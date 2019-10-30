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Пробки в Москве достигли 9 баллов 

RT на русском + ещё 1 4 часа назад
Пробки в Москве достигли 9 баллов
Фото: РИА Новости
Пробки на дорогах Москвы в среду, 30 октября, достигли 9 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
На внутренней стороне Садового кольца движение затруднено на участке от Серебрянической набережной до пересечения с улицей Большая Якиманка.
На внешней стороне Садового кольца пробки начинаются на участке от пересечения с улицей Большая Якиманка и заканчиваются на Николоямской набережной. На внешней стороне третьего транспортного кольца пробка начинается от пересечения со Звенигородским шоссе и заканчивается на пересечении с Ленинским проспектом по ходу движения.
На внешней стороне МКАД проблемный участок начинается от пересечения с Бакунинской улицей и заканчивается на пересечении с Кутузовским проспектом.
Ранее сообщалось, что прошедшая ночь, с 29 на 30 октября, в Москве стала самой холодной с начала осени: температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до -0,5 °С.
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