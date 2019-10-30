Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки на дорогах Москвы в среду, 30 октября, достигли 9 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

На внутренней стороне Садового кольца движение затруднено на участке от Серебрянической набережной до пересечения с улицей Большая Якиманка.

На внешней стороне Садового кольца пробки начинаются на участке от пересечения с улицей Большая Якиманка и заканчиваются на Николоямской набережной. На внешней стороне третьего транспортного кольца пробка начинается от пересечения со Звенигородским шоссе и заканчивается на пересечении с Ленинским проспектом по ходу движения.

На внешней стороне МКАД проблемный участок начинается от пересечения с Бакунинской улицей и заканчивается на пересечении с Кутузовским проспектом.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь, с 29 на 30 октября, в Москве стала самой холодной с начала осени: температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до -0,5 °С.