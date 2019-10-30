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В Москве построили «Дом костей» Гауди 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
В Москве построили «Дом костей» Гауди
Фото: РИА Новости
В парке развлечений "Остров мечты" завершились строительно-монтажные работы по созданию миниатюрной копии фасада "Дома костей" или Casa Batllo.
Пресс-служба проекта "Остров мечты"
Оригинал этого шедевра архитектуры, созданного Антонио Гауди, находится в Барселоне. Над экстерьером копии трудилось более 50 мастеров в течение 120 дней. Они использовали современные эффективные технологии строительства и архитектурно-декоративного оформления для имитации камней, состаренной кладки и различных текстур.
Чтобы воспроизвести фасад, скульпторы применяли технологию резки по архитектурному бетону и механический набрызг бетонной смеси. Особое внимание уделялось цветовой гамме: чтобы повторить сложную палитру и геометрическую фактуру здания специалисты подобрали более 10 видов пожаробезопасной краски и лака.
Руководитель проекта "Остров Мечты" Константин Голубев назвал Casa Batllo шедевром мировой культуры и одним из самых узнаваемых зданий мира. По его словам, реализация задачи по воссозданию "Дома костей" потребовала кропотливой и бережной работы архитекторов, строителей, декораторов и скульпторов.
"Они использовали высококлассные материалы и передовые технологии для строительства и декорирования. В итоге в сжатые сроки мы создали изысканную, детализированную и достоверную миниатюру, которая позволит посетителям "Острова Мечты" погрузиться в атмосферу Барселоны и почувствовать себя настоящими путешественниками. Уверен, что "Дом костей" станет одной из самых популярных точек притяжения гостей и объектом частого внимания фотографов"", — подчеркнул он.
Летом в "Острове мечты" завершились работы над копией фасада Колизея в галерее "Рим". Кроме Барселоны и итальянской столицы, посетители парка также смогут прогуляться по улочкам и площадям, выполненным в стилях Лондона, Беверли-Хилз и Москвы. Всего в городском променаде "Острова Мечты" появится 120 различных фасадов зданий.
Ранее сообщалось, что всесезонный парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме планируют открыть в декабре 2019 года.
На главной площади променада в парке уже поставили веницианскую карусель высотой более девяти метров и диаметром более 11 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей. Прокатиться смогут люди ростом от 1,5 до 1,95 метра.
"Остров мечты" — крупнейший в Европе и Азии крытый всесезонный тематический парк. Это первый парк развлечений мирового уровня в России. Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов.
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Теги:
Новости Москвы , Другое , Антонио Гауди
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