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В московском метро отыскали пропавшего в Минске пассажира с табличкой 

Мослента 5 часов назад
В московском метро отыскали «репетитора» из Минска
Фото: РИА Новости
Пассажир столичной подземки обратил внимание на необычную рекламу в одном из вагонов поезда. Соответствующий пост появился на портале Pikabu.
На размещенной в сети фотографии виден мужчина, который держит в руках большую доску с предложением услуг репетитора и переводчика английского языка. Автор поста отметил, что пассажир проехал таким образом практически все станции Замоскворецкой линии метро.
Соцсети
В комментариях к записи многие пользователи заявили о том, что уже видели героя снимка в белорусском Минске.
«Я вроде трезв и в своем уме, но я этого мужика в минском метро видел на станции "Каменная горка" с рекламой английского. Правда без такой таблички», — сообщил один.
«Он в Минске на "Каменной горке" стоял каждое утро, так вот куда пропал», — заметил другой.
«Я его тоже видел в Минске на КГ. У него еще очень интересный голос, дикторский такой», — подтвердил третий.
В октябре прошлого года сообщалось, что количество рекламы в столичном метро уменьшат на 70 процентов. Теперь ее будут размещать на эскалаторных наклонах и непосредственно на станциях.
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Теги:
Новости Москвы , Минск
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