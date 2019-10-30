В Серебряном бору заметили редкую птицу

Сотрудники Мосприроды обнаружили малого пёстрого дятла в Серебряном бору, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Это редкий вид для Москвы. Он не внесён в Красную книгу столицы, но значится в надзорном списке.
От остальных дятлов птицу легко отличить по небольшому размеру и окрасу. Особенность данного вида — способность сделать дупло даже в боковых ветках.
Ранее, как сообщало ФАН, в Москве рассказали о животных, попадающих в центр реабилитации.