В Серебряном бору заметили редкую птицу

В Серебряном бору заметили редкий для Москвы вид дятла

Сотрудники Мосприроды обнаружили малого пёстрого дятла в Серебряном бору, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Это редкий вид для Москвы. Он не внесён в Красную книгу столицы, но значится в надзорном списке.

От остальных дятлов птицу легко отличить по небольшому размеру и окрасу. Особенность данного вида — способность сделать дупло даже в боковых ветках.

Ранее, как сообщало ФАН, в Москве рассказали о животных, попадающих в центр реабилитации.