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В Серебряном бору заметили редкий для Москвы вид дятла 

RT на русском + ещё 8 36 минут назад
В Серебряном бору заметили редкую птицу
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Сотрудники Мосприроды обнаружили малого пёстрого дятла в Серебряном бору, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Это редкий вид для Москвы. Он не внесён в Красную книгу столицы, но значится в надзорном списке.
От остальных дятлов птицу легко отличить по небольшому размеру и окрасу. Особенность данного вида — способность сделать дупло даже в боковых ветках.
Ранее, как сообщало ФАН, в Москве рассказали о животных, попадающих в центр реабилитации.
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