В парках столицы пройдет «Ночь искусств»

В парках Москвы в «Ночь искусств» пройдут лекции, экскурсии и спектакли

Всероссийская акция "Ночь искусств", которая пройдет с 3 по 4 ноября, охватит восемь парков в Москве . Посетители столичных зон отдыха смогут побывать на концерте в подводной лодке, научиться росписи игрушек и послушать лекцию про искусство в полярных экспедициях. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Расписать деревянную игрушку и узнать секреты каллиграфии, послушать кларнет и трио гусляров, окунуться в прошлое на тематических экскурсиях и оценить театральные постановки смогут москвичи в столичных парках. Восемь зон отдыха, подведомственных Департаменту культуры, подготовили специальную культурно-развлекательную программу в рамках ежегодной акции "Ночь искусств". Все мероприятия бесплатные, но на некоторые потребуется предварительная регистрация", — говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия будут организованы в парке Горького, в музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское", в музее-усадьбе "Кусково", Бабушкинском и других парках. В частности, в парке "Северное Тушино" пройдет необычный музыкальный концерт, он начнется в 18:00 в демонстрационном зале подводной лодки Б-396. Юные артисты исполнят известные песни, в числе которых "Сиреневый туман", "Смуглянка", "Незабудка", в программе также выступление трио гусляров с русскими народными песнями.

А в центре творчества и досуга Бабушкинского парка можно будет послушать лекцию о том, как члены полярных экспедиций в тяжелейших условиях создавали акварельные рисунки и графические зарисовки. На мероприятии можно будет увидеть изображения полярных животных и пейзажи Арктики и Антарктиды. В музее-усадьбе "Кусково" будет организована большая концертная программа, в рамках которой пройдут выступления воспитанников и педагогов школ искусств, а также ансамбля старинной музыки Laudes с композициями эпохи барокко и рококо. Кроме того, в детском музейном центре "Кусково" пройдет мастер-класс по росписи деревянных игрушек.