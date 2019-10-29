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Пробки в Москве достигли восьми баллов 

ТАСС 1 час назад
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Фото: ТАСС
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 17:45.
В настоящее время затруднено движение практически по всем центральным магистралям столицы. Трудно проехать на всем протяжении Садового кольца. На севере и западе Третьего транспортного кольца зафиксированы низкие скорости в обоих направлениях.
В сторону области наблюдаются осложнения на Щелковском шоссе в обоих направлениях, движение затруднено на Дмитровском шоссе, Люблинской улице, Рязанском и Волгоградском проспектах. Осложнения наблюдаются также на востоке по внутренней стороне, на юге по внешней стороне, а также в обоих направлениях МКАД.
Ранее столичный Центр организации дорожного движения предупредил москвичей о затруднении дорожной обстановки из-за похолодания, ограничений и ремонтных работ. Горожан попросили пересесть на общественный транспорт.
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Теги:
Новости Москвы , Погода
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