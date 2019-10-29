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В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
На ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
Фото: РИА Новости
Москвичи смогут отпраздновать мистический праздник на ВДНХ, всех гостей на Хэллоуин ждут страшилки от роботов, тематические мастер-классы и сладости с изображением тыкв и приведений, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.
"В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира отмечают Хеллоуин. Москвичей и гостей столицы, интересующихся этим праздником, на ВДНХ ждет специальная программа. Гости выставки смогут послушать страшилки от роботов, принять участие в тематических мастер-классах, попробовать сладости с изображениями тыкв и привидений, а также узнать об истории исконно русской нечистой силы", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на "Робостанции" ВДНХ посетителей будет ждать сюрприз от роботов. Залы украсят тематическими инсталляциями, а экспонаты будут пугать страшными историями.
"31 октября билеты в "Робостанцию" будут стоить на 20% дешевле, а тех, кто придет в праздничном костюме, пустят в экспозицию бесплатно", — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что посетители с детьми со 2 по 4 ноября смогут посетить "Мастерскую страхов" и "Мастерскую игр". На площадках в "Городской ферме" пройдут мастер-классы, посвященные Хеллоуину.
"В "Мастерской страхов" детей научат лепить сладких паучков, летающих ведьм и пушистых привидений, в "Мастерской игр" можно будет сыграть музыку на тыквах и сразиться в тыквенные крестики-нолики, а "Мастерская костюмов" поможет юным посетителям самим создать себе страшные костюмы", — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в павильоне "Пчеловодство" пройдут "Пчелиные мистерии". Гостей ждет лекция о пчеле как о мистическом символе в культуре и религии.
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