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Названы самые популярные у иностранцев места в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Названы популярные у иностранцев места в Москве
Фото: РИА Новости
Гиды-переводчики, владеющие английским, французским, испанским и португальским языками рассказали о самых популярных местах у иностранных туристов в Москве.
В первом полугодии 2019 столицу Росси посетили 11,5 млн туристов из других стран. Это почти на треть больше, чем в первой половине прошлого года. Больше всего туристов приехали в Москву из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля, говорится на официальном портале мэра Москвы.
Путешественники чаще всего хотят посмотреть в столице Кремль и исторический центр города, станции метрополитена, главное здание МГУ, комплекс «Москва-Сити», Останкинскую телебашню, Парк Горького, ВДНХ, Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Музей Победы на Поклонной горе, Музей космонавтики.
Ранее Москва вошла в топ-10 лучших мест для осенних путешествий.
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Теги:
Новости Москвы , МГУ
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