Названы популярные у иностранцев места в Москве

Названы самые популярные у иностранцев места в Москве

Гиды-переводчики, владеющие английским, французским, испанским и португальским языками рассказали о самых популярных местах у иностранных туристов в Москве

В первом полугодии 2019 столицу Росси посетили 11,5 млн туристов из других стран. Это почти на треть больше, чем в первой половине прошлого года. Больше всего туристов приехали в Москву из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля, говорится на официальном портале мэра Москвы.

Путешественники чаще всего хотят посмотреть в столице Кремль и исторический центр города, станции метрополитена, главное здание МГУ , комплекс «Москва-Сити», Останкинскую телебашню, Парк Горького, ВДНХ, Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Музей Победы на Поклонной горе, Музей космонавтики.

Ранее Москва вошла в топ-10 лучших мест для осенних путешествий.