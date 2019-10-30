Стало известно, как подготовят Москву к 4 ноября

Москву украсят ко Дню народного единства

Ко Дню народного единства в Москве появится около 400 плакатов с хештегом #мыедины на билбордах, афишах и остановках. Все они будут оформлены в едином стиле и появятся в столице уже 1 ноября, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

В День народного единства на зданиях Центрального телеграфа , домах 8 и 28 и на домах-книжках на Новом Арбате будут показывать праздничные видеоролики. Также на некоторых зданиях столицы появится тематическая подсветка.

Торжественный марш на Красной площади пройдет 7 ноября. Также ярмарочная программа будет работать на базе 21 площадки. Здесь можно будет принять участие в ремесленных мастер-классах, приобрести подарки, сувениры, попробовать народные блюда и увидеть выступления творческих коллективов.