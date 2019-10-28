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Уникальный экоцентр на борту теплохода начнет работу в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Уникальный экоцентр начнет работу в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Эколого-просветительский центр «Московский эколог» на борту теплохода откроется 30 октября. Об этом рассказали в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
— «Московский эколог» — единственный в мире современный эколого-просветительский центр, расположенный на борту теплохода. С помощью современного оборудования создан так называемый «эффект присутствия», что позволяет почувствовать себя в роли настоящего капитана, управляющего судном и познакомиться с устройством капитанской рубки. Созданное интерактивное пространство, в том числе, посвящено флоре и фауне рек, озер и морей, — отметили в ведомстве.
Уточняется, что в центре будут организовывать различные занятия, лекции, кружки и встречи. Само пространство расположится на верхней палубе судна, на нижней же появится музей Москвы-реки. Там можно будет узнать о ее географии, обитателях. Также посетители смогут увидеть батискаф XX века.
Одно из мероприятий, которое планируют провести в центре, — заседание «Московского экологического клуба». Оно соберет школьников, студентов и выпускников правильных учебных заведений столицы.
В настоящее время в городе существует 8 экоцентров, передает официальный сайт департамента природопользования.
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