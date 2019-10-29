В московском метро появились тематические проездные

Новые тематические проездные появились в московском метро

28 октября были презентованы тематический билет «Единый» и карта «Тройка», посвященные Самарской области

На билете «Единый» изображена ракета и девиз «Космос — это мы». На синем поле «Тройки» изображен парящий над Землей космонавт с зеленым сердечком в руке.

— Выпуск тематических билетов и карт «Тройка» давно стал доброй традицией столичного метрополитена. Они очень популярны у пассажиров. Тираж тематических билетов «Единый» составил 400 тысяч экземпляров, а карт «Тройка», посвященных Самарской области, выпустили 10 тысяч штук. Полагаю, это будет дополнительным толчком к популяризации Самарской области, — отметил начальник Службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов.

Красочный тематический дизайн карт с космическими мотивами был разработан Туристским информационным центром Самарской области.

Пресс-служба московского метрополитена

— Современная туристическая инфраструктура, уникальная природа, популярные продукты для культурного, познавательного, событийного, спортивного туризма — все это у нас уже есть и привлекает в наш регион гостей. Учитывая удобное транспортное сообщение между Самарской областью и Москвой, мы считаем необходимым активизировать и поддерживать интерес столичной публики к нашей губернии, — отметил советник полномочного представителя губернатора Самарской области при президенте Российской Федерации и правительстве Российской Федерации Александр Васильев.

Напомним, что Самарская область — это легендарные Жигулевские горы и Самарская лука, стадион «Самара-Арена», принимавший матчи чемпионата мира, бункер Сталина и многое другое. В Самаре существует и свой метрополитен, что дополнительно связывает города. Метро в Самаре открылось 26 декабря 1987 года. На данный момент в нем 10 станций, а состоит он из одной линии.

КСТАТИ

В Самарском и Московском метрополитенах есть станция-тезка «Спортивная». Однако они, конечно же, отличаются оформлением. А еще в Самарском метрополитене есть станция «Московская».

ЦИФРА «10»

Станций входят в состав самарского метро. Столько же минут составляет интервал между поездами.