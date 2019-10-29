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Новые тематические проездные появились в московском метро 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
В московском метро появились тематические проездные
Фото: РИА Новости
28 октября были презентованы тематический билет «Единый» и карта «Тройка», посвященные Самарской области.
На билете «Единый» изображена ракета и девиз «Космос — это мы». На синем поле «Тройки» изображен парящий над Землей космонавт с зеленым сердечком в руке.
Тема была выбрана не случайно, ведь в Самаре находится ракетно-космический центр «Прогресс», кроме этого, на орбите побывали сразу несколько уроженцев этого региона.
— Выпуск тематических билетов и карт «Тройка» давно стал доброй традицией столичного метрополитена. Они очень популярны у пассажиров. Тираж тематических билетов «Единый» составил 400 тысяч экземпляров, а карт «Тройка», посвященных Самарской области, выпустили 10 тысяч штук. Полагаю, это будет дополнительным толчком к популяризации Самарской области, — отметил начальник Службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов.
Красочный тематический дизайн карт с космическими мотивами был разработан Туристским информационным центром Самарской области.
Пресс-служба московского метрополитена
— Современная туристическая инфраструктура, уникальная природа, популярные продукты для культурного, познавательного, событийного, спортивного туризма — все это у нас уже есть и привлекает в наш регион гостей. Учитывая удобное транспортное сообщение между Самарской областью и Москвой, мы считаем необходимым активизировать и поддерживать интерес столичной публики к нашей губернии, — отметил советник полномочного представителя губернатора Самарской области при президенте Российской Федерации и правительстве Российской Федерации Александр Васильев.
Напомним, что Самарская область — это легендарные Жигулевские горы и Самарская лука, стадион «Самара-Арена», принимавший матчи чемпионата мира, бункер Сталина и многое другое. В Самаре существует и свой метрополитен, что дополнительно связывает города. Метро в Самаре открылось 26 декабря 1987 года. На данный момент в нем 10 станций, а состоит он из одной линии.
КСТАТИ
В Самарском и Московском метрополитенах есть станция-тезка «Спортивная». Однако они, конечно же, отличаются оформлением. А еще в Самарском метрополитене есть станция «Московская».
ЦИФРА «10»
Станций входят в состав самарского метро. Столько же минут составляет интервал между поездами.
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Теги:
Новости Москвы , Александр Васильев , РКЦ "Прогресс" , Правительство РФ , Самарская Область
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