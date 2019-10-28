Температуру в домах Москвы повысят из-за похолодания

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) повысит подаваемую во внутридомовую систему отопления температуру в связи с похолоданием на улице. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в Московском регионе в среду ожидаются сухой снег и температура ниже нуля. Ночные заморозки ожидаются в Московском регионе во вторник, при этом понедельник будет "переходным" днем, температура упадет на семь-восемь градусов по сравнению с воскресеньем.

"В связи с приближающимся похолоданием МОЭК приступил к поэтапной корректировке параметров в системе теплоснабжения", — говорится в публикации.

Уточняется, что температура теплоносителя в магистральной сети столицы с нынешних 75-77 градусов будет доведена до отметки 90-92 градуса.

Ранее МОЭК снизила подаваемую во внутридомовую систему отопления температуру в связи с кратковременным потеплением на улице. Температура теплоносителя в магистральной сети была снижена до 75 градусов (этот показатель обусловлен необходимостью нагрева горячей воды до 60 градусов — прим. ТАСС). При таких параметрах в квартирные радиаторы обеспечивается поступление теплоносителя температурой 38-45 градусов.