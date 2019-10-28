Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Температуру в домах Москвы повысят из-за похолодания 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Температуру в домах Москвы повысят из-за похолодания
Фото: РИА Новости
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) повысит подаваемую во внутридомовую систему отопления температуру в связи с похолоданием на улице. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в Московском регионе в среду ожидаются сухой снег и температура ниже нуля. Ночные заморозки ожидаются в Московском регионе во вторник, при этом понедельник будет "переходным" днем, температура упадет на семь-восемь градусов по сравнению с воскресеньем.
"В связи с приближающимся похолоданием МОЭК приступил к поэтапной корректировке параметров в системе теплоснабжения", — говорится в публикации.
Уточняется, что температура теплоносителя в магистральной сети столицы с нынешних 75-77 градусов будет доведена до отметки 90-92 градуса.
Ранее МОЭК снизила подаваемую во внутридомовую систему отопления температуру в связи с кратковременным потеплением на улице. Температура теплоносителя в магистральной сети была снижена до 75 градусов (этот показатель обусловлен необходимостью нагрева горячей воды до 60 градусов — прим. ТАСС). При таких параметрах в квартирные радиаторы обеспечивается поступление теплоносителя температурой 38-45 градусов.
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
ТАСС: последние новости
Собянин: все трудовые мигранты должны быть официально зарегистрированы Собянин: все трудовые мигранты должны быть официально зарегистрированы Загорание сухой травы на севере Москвы ликвидировали Загорание сухой травы на севере Москвы ликвидировали В Москве на территории возле бывшего аэродрома Тушино горит трава В Москве на территории возле бывшего аэродрома Тушино горит трава
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Роман Вильфанд , МОЭК , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Человечеству подготовили новый грех
Человечеству подготовили новый грех
«Путин унаследовал хаос»
«Путин унаследовал хаос»44
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Садальский сравнил Малышеву с Троцким7
Названа неожиданная причина гибели группы Дятлова
Названа неожиданная причина гибели группы Дятлова17
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы276
Видео
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
«Путин унаследовал хаос»
01:28
«Путин унаследовал хаос»
Политика
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Еще пять стран решили разместить базы РФ
00:44
Еще пять стран решили разместить базы РФ
Войска
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
01:25
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение