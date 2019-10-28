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Собянин рассказал о снижении преступности в столице 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Собянин рассказал о снижении преступности в столице
Фото: РИА Новости
Преступность же в Москве год от года снижается.
"С конца нулевых годов и по сравнению с 2010-м годом разбойных нападений стало в пять раз меньше, угонов машин и квартирных краж — в четыре раза, убийств — в два раза", — привел цифры мэр.
Но есть и другие цифры, продолжал он. Ежегодно в Москве совершается около 300 тысяч преступлений. Огромное количество — порядка 60%, из них по-прежнему совершают приезжие. Но если прежде примерно четверть из этого количества приходилось на долю мигрантов из зарубежья, то сейчас их вклад уменьшился до 14%.
"А вот количество преступлений, совершаемых разного рода гастролерами, остается неизменным", — подчеркнул Собянин.
Помочь в борьбе с ними, по мнению главы города, должна система по распознаванию лиц. В течение этого года в столице работали с нею в порядке эксперимента в метро и видеонаблюдении на улицах. Теперь власти намерены широко интегрировать эту систему в обеспечение правопорядка и безопасности столицы в целом. Беспокоит мэра и то, что растет IT-преступность — в торговле, финансовой сфере, телефонное мошенничество. Для борьбы с ними он считает необходимым также применять новейшие технологии.
Столичные власти уже заключили соглашение с ГУ МВД, чтобы помочь органам в оснащении ими своих подразделений:
"Полиция не должна уступать преступникам, а быть даже на шаг впереди".
Глава ГУ МВД по городу Москве Олег Баранов рассказал, что, в частности, лишь благодаря видеонаблюдению в городе раскрыты 3 тысячи преступлений, а в целом раскрываемость в городе выросла с 12 до 15%. Взяли на вооружение цифровые технологии и сотрудники опорных пунктов по охране общественного порядка в Москве, рассказала председатель Общественного Совета при ГУ МВД Москвы Татьяна Косаревич. Видеонаблюдение помогло раскрыть в жилом секторе 11 тысяч правонарушений. Преступность в жилых кварталах снизилась на 17 процентов.
Именно на жилых районах, которые с помощью программы "Мой район" правительство Москвы старается сделать сейчас светлее, уютнее и комфортнее, мэр призвал сотрудников правоохранительных органов сосредотачивать внимание и дальше.
"Нужно ужесточить борьбу с наркоторговлей., — отметил он. -У нас есть сегодня возможности видеоаналитики, которые могут определить подозрительные подъезды, где торгуют наркотиками. Мы знаем точки распространения — те же ночные клубы, где надо системно, серьезно наводить порядок".
Как и прежде, 60% преступлений совершают в столице приезжие. Но если раньше из этого количества на долю мигрантов из зарубежья приходилось 25%, то сейчас только 14%
Москва уже доказала, что умеет добиваться конкретных результатов с помощью такой адресной работы. В самом начале работы нового правительства города в 2010 году была составлена криминогенная карта Москвы, по которой стало возможно отследить все места, в которых совершается большинство преступлений. Ими оказались, напомнил мэр, в основном торговые центры и транспортно-пересадочные узлы. Их взяли под повседневный прицел видеокамер, правоохранительных патрулей. И сейчас эти точки перестали быть опасными. Но и мигрантов, которых в городе сотни тысяч, полагает Собянин, выпускать из вида не стоит. И не только с точки зрения правопорядка.
"Считаю, что количество выданных патентов иностранным гражданам должно быть значительно больше, исходят из миграционного потока, который мы наблюдаем".
Это необходимо, по его мнению, и для защиты трудовых прав москвичей:
"Мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем наши российские граждане. Мы должны добиваться, чтобы любой человек, который приехал в Москву на работу, был зарегистрирован и платил налоги".
Не обошел мэр и тему и уличных беспорядков, которые до сих пор лихорадят Украину, прокатились "по витрине капитализма" Гонконгу, "мекке туризма" Парижу и "тишайшему городу" Барселоне. Прошли ряд несанкционированных митингов и в Москве, которые привели к серьезным проблемам на улицах города.
"И то, что они не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах, это не заслуга их организаторов, наоборот, они хотели бы эскалировать эти события и довести их до критической черты. Это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах", — заключил Собянин.
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Теги:
Новости Москвы , Олег Баранов , Правительство Москвы , МВД
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