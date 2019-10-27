Зима близко: москвичей накроет снегом

Зима близко: москвичей ожидают гололедица и снег

Последний теплый выходной осени только начался и синоптики рекомендуют москвичам провести его с пользой, ведь потом погода начнет стремительно ухудшаться. По данным экспертов, уже в середине недели ожидаются заморозки.

Главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с начала недели в российской столице начнутся сильные дожди с ветром. Во вторник к дождю прибавится мокрый снег и уже к вечеру температура опустится до ноля градусов.

Среда и четверг станут самыми холодными днями — нулевая температура будет сохраняться и после восхода солнца, а ночью столбики термометров могут опускаться ниже нуля. В связи с этим к утру на дорогах возможна гололедица. Эксперт напомнил водителям о необходимости «переобуть» свои транспортные средства во избежания аварийных ситуаций на дорогах, передает РИА «Новости».