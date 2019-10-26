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Всемирный день псориаза пройдет в Москве 

Москва меняется 6 часов назад
Всемирный день псориаза пройдет в столице
Фото: РИА Новости
Специалисты Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения проведут консультативный прием в рамках дня открытых дверей 29 октября 2019 г. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.
В рамках «Школы здоровья для больных псориазом» все желающие смогут узнать о причинах, эпидемиологии и патогенезе развития псориаза, получить рекомендации специалистов по уходу за кожей, а также узнать, какие эффективные современные методы диагностики и лечения псориаза существуют и применяются специалистами Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии.
Запись на день открытых дверей по телефону: 8 (903) 002-57-95, с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Селезневская, д. 20, с 8:00 до 20:00.
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