В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке

Акция в память о жертвах "Норд-Оста" проходит в Москве у Театрального центра на Дубровке, на ступенях выставили свечи по числу погибших, жители города несут цветы и игрушки к памятной доске, передает корреспондент РИА Новости.

В 10.00 на площади у Театрального Центра на Дубровке (улица Мельникова, дом 7) началось памятное мероприятие, посвященное 17-ой годовщине со дня захвата террористами зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Присутствующие почтили память жертв минутой молчания.