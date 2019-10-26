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В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
Фото: РИА Новости
Акция в память о жертвах "Норд-Оста" проходит в Москве у Театрального центра на Дубровке, на ступенях выставили свечи по числу погибших, жители города несут цветы и игрушки к памятной доске, передает корреспондент РИА Новости.
В 10.00 на площади у Театрального Центра на Дубровке (улица Мельникова, дом 7) началось памятное мероприятие, посвященное 17-ой годовщине со дня захвата террористами зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Присутствующие почтили память жертв минутой молчания.
Мероприятие проводит Региональная Общественная Организация содействия защите пострадавших от террористических актов "Норд-Ост". В нем принимают участие пострадавшие и потерпевшие от терактов, представители Правительства Москвы, префектуры ЮВАО, управы района Южнопортовый, представители общественных организаций и жители города.
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Теги:
Новости Москвы , Общество , Правительство Москвы , РИА Новости
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