Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве достигли 9 балов в пятницу вечером, 25 октября. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

Отмечается, что затор образовался на внешней и внутренней стороне Садового кольца. Движение затруднено на внутренней стороне на пересечении с улицей Воронцово Поле и заканчивается на пересечении с Мытной улицей. На внешней стороне кольца движение ограничено на севере — от Верхней Сыромятческой улицы до улицы 1-я Тверская-Ямская.

На ТТК с внешней стороны пробка начинается в районе Бакунинской улицы и заканчивается в районе Загородного шоссе.

Также пробки с двух сторон МКАД. С внешней стороны затор начинается около Ленинградского шоссе и заканчивается у Можайского. После небольшого свободного участка затор идет от Солнцево до Яснево. С внутренней стороны движение ограничено от улицы Молдагуловой до Липецкой улицы. Также затор наблюдается в районе Рублевского шоссе и до Ленинградского шоссе.