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Пробки в Москве достигли 9 баллов 

Газета.Ru 1 час назад
Пробки в Москве достигли 9 баллов
Фото: РИА Новости
Пробки в Москве достигли 9 балов в пятницу вечером, 25 октября. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки".
Отмечается, что затор образовался на внешней и внутренней стороне Садового кольца. Движение затруднено на внутренней стороне на пересечении с улицей Воронцово Поле и заканчивается на пересечении с Мытной улицей. На внешней стороне кольца движение ограничено на севере — от Верхней Сыромятческой улицы до улицы 1-я Тверская-Ямская.
На ТТК с внешней стороны пробка начинается в районе Бакунинской улицы и заканчивается в районе Загородного шоссе.
Также пробки с двух сторон МКАД. С внешней стороны затор начинается около Ленинградского шоссе и заканчивается у Можайского. После небольшого свободного участка затор идет от Солнцево до Яснево. С внутренней стороны движение ограничено от улицы Молдагуловой до Липецкой улицы. Также затор наблюдается в районе Рублевского шоссе и до Ленинградского шоссе.
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