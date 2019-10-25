В Москве зацвели растения из-за аномальной погоды

Погода в Москве: Клены и другие многолетние растения зацвели в столице

На природных территориях «Кузьминки-Люблино» из-за теплой погоды в столице расцвет луговой клевер, а в Алтуфьевском парке заметили одуванчики. Об этом рассказали в пресс-службе Мосприроды.

— В октябре специалисты Мосприроды на разных природных территориях отмечают необычное явление: цветение многолетних растений, которое характерно для весенне-летнего периода, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что луговой клевер цветет обычно в конце мая и начале июня. Фенологи считают это одним из признаков наступившего лета. В Мосприроде добавили, что запоздалое цветение многолетних травянистых растений случается преимущественно у молодых особей первого года жизни.

Ранее в столичном регионе была зафиксирована рекордно теплая погода, в отдельных районах она достигла почти 20 градусов. Несмотря на это, флора и фауна продолжает готовиться к зиме. Животные и птицы в большей степени ориентируются на длину светового дня, а не на температуру воздуха.

В пресс-службе добавили, что при такой аномально-теплой погоде не стоит удивляться несвоевременному цветению отдельных растений. Осенние температуры не помешают растениям вновь зацвести весной, передает РИА Новости.