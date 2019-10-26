Мотопатруль появится в штате ЦОДД

Мотопатруль появится в столице в 2020 году

В штате дорожного патруля Центра организации дородного движения (ЦОДД) в 2020 году появятся мотопатрули. Помимо традиционных экипажей, появились несколько мотоциклов такой же ярко-зеленой окраски, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

"Их представили сегодня на выставке "Мотозима-2019". Это будет пилотный проект, в рамках которого определят функции и задачи", — сказал собеседник агентства.

Предполагается, что дорожные патрули ЦОДД на мотоциклах смогут быстрей доезжать до загруженных перекрестков, где необходима регулировка движения, а также приходить на помощь водителям в центре столицы.

"Патрульными на мотоциклах будут специально обученные водители, прошедшие дополнительное обучение в мотошколах", — добавил собеседник агентства.

Также в ЦОДД рассказали, что почти восемь тысяч новых водителей мотоциклов появилось на столичных дорогах в мотосезоне в нынешнем году.

"Интерес к мотокультуре в Москве высокий судя по статистике роста мотоводителей, поэтому мы поддерживаем и развиваем это направление, проводим мотопарады и мотофестивали, размещаем социальную рекламу, где напоминаем о необходимости соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности", — сказал собеседник агентства.

Мотоциклистам напомнили о необходимости надевать мотоэкипировку, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее заммэра Максим Ликсутов сообщил, что за девять месяцев мотосезона погибли 45 человек, что также почти в два раза меньше, чем в 2013 году.

Тем не менее "это все равно очень много — человеческая жизнь бесценна", подчеркнул заммэра. Он добавил, что основная причина смертельных ДТП — превышение скорости.

Кроме того, зачастую водители машин не замечают мотоциклистов на дороге, забывая смотреть в зеркала, указал Ликсутов.

При этом заммэра отметил, что в Москве уделяют большое внимание мотокультуре.