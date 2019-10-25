В Москве пройдет фестиваль-пристройство животных из приюта

В лофте "CPEDA" 27 октября пройдет фестиваль "Собаки, которые любят", организованный одноименным фондом.

Посетителей будут ждать 90 собак и кошек, каждый питомец здоров, имеет все прививки и ветеринарный паспорт.

"Все животные пристраиваются в добрые руки абсолютно бесплатно, но по договору ответственного содержания, поэтому с собой необходимо иметь паспорт. Каждый, кто найдет себе семью на фестивале, отправится домой с огромным количеством полезных подарков от наших партнёров", — говорится в пресс-релизе фонда.

Также гостей фестиваля ждут лекции профессиональных кинологов и ветеринаров.

Их консультации помогут определиться в выборе питомца и узнать об особенностях адаптации к новому дому.

Для детей будет организована зона мастер-классов по изготовлению сувениров, а для взрослых проведут интеллектуальную викторину.