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Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 4 ноября 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
В День народного единства парковка будет бесплатной
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В понедельник, 4 ноября, в столице будет бесплатная парковка. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"4 ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому, как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Это касается в том числе парковок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время", — приводит слова Ликсутова ТАСС.
Заммэра отметил, что плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.
"Просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки. Не оставляйте автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций", — добавил Ликсутов.
Также в праздничные дни изменится график движения электричек Московского транспортного узла. 1 ноября поезда Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Ярославского направлений будут курсировать по расписанию пятницы. 2 ноября поезда поедут по расписанию субботы, а 3 и 4 ноября — по расписанию воскресенья.
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Теги:
Новости Москвы , Максим Ликсутов , ИТАР-ТАСС
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