В День народного единства парковка будет бесплатной

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 4 ноября

Максим Ликсутов. В понедельник, 4 ноября, в столице будет бесплатная парковка. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщил заммэра Москвы

"4 ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому, как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Это касается в том числе парковок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время", — приводит слова Ликсутова ТАСС.

Заммэра отметил, что плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

"Просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки. Не оставляйте автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций", — добавил Ликсутов.

Также в праздничные дни изменится график движения электричек Московского транспортного узла. 1 ноября поезда Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Ярославского направлений будут курсировать по расписанию пятницы. 2 ноября поезда поедут по расписанию субботы, а 3 и 4 ноября — по расписанию воскресенья.