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Балийская майна впервые появилась в Московском зоопарке 

Москва24 4 часа назад
Балийская майна впервые появилась в зоопарке
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московский зоопарк прибыли три годовалые самки редкого балийского скворца (балийская майна), передает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что этот вид находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу. Численность птиц на воле не превышает нескольких десятков особей.
Животные прибыли в столицу из зоопарка Варшавы в рамках Европейской программы по сохранению майны в неволе. Прежде экзотические птицы не бывали в России.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, одна птица уже обживает вольер в павильоне "Дом птиц". Еще две особи находятся в Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском.
Также парк планирует в ближайшее время получить трех самцов балийского скворца из зоопарка Копенгагена, чтобы сформировать пары и начать работу по получению потомства.
Указывается, что птицы полностью адаптировались к новым условиям. В рацион животных входят насекомые и смесь тропических фруктов.
Ранее стало известно, что на территории столичного зоопарка появится трехэтажный павильон "Ластоногие" с бассейнами и экспозиционной галереей.
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Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы , Варшава
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