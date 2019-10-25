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Москвичи смогут высказать свои идеи по оформлению детских площадок 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Москвичи выберут оформление детских площадок
Фото: РИА Новости
Москвичи смогут высказать свои идеи по оформлению детских площадок, которые учтут при подготовке проектов благоустройства в рамках программы "Мой район", сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу.
"Участники проекта "Активный гражданин" выскажут свое мнение по поводу благоустройства детских площадок. Голосование будет состоять из нескольких вопросов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый желающий сможет выбрать одну или несколько категорий для голосования. Всего их восемь: "Игровые комплексы", "Спортивные элементы", "Качалки для малышей", "Батуты и карусели", "Интерактивные элементы", "Арт-объекты (фигуры и кочки)", "Отдельные игровые элементы", "Лавки и пуфы". В выбранных категориях участники смогут выбрать из нескольких вариантов оборудование, которое, как им кажется, стоит включить в каталог приоритетных решений благоустройства.
Программа "Мой район" стартовала в 2019 году для создания качественной городской среды во всех районах Москвы. Отмечается, что главная особенность программы — все проекты учитывают потребности и пожелания жителей. Для каждого района разрабатывается индивидуальный мастер-план.
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Теги:
Новости Москвы , Другое
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